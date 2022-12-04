Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ отбили атаки возле 17 населенных пунктов — Генштаб

04 декабря 2022, 08:18

ВСУ отбили атаки возле 17 населенных пунктов — Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 17 населенных пунктов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.

Отмечается, что сохраняется угроза нанесения россиянами ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Макеевки, Площанки и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись, в частности, районы Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Южного, Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник занял оборону. Огневому влиянию он подверг районы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевка Сумской области.

На Слобожанском направлении районы более десяти населенных пунктов подверглись обстрелам из артиллерии. Среди них – Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков, Чугуновка и Двуречная Харьковской области.

На Запорожском направлении оккупанты обороняются. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты также заняли оборону. Совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских войск, а также населенным пунктам Днепропетровской и Херсонской областей. Не прекращается огневой террор мирных жителей Херсона.

По уточненной информации, в период с 28 по 30 ноября 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, 2 декабря очередную партию раненых и тела погибших оккупантов привезли в местную больницу Мелитополя.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Также украинские воины сбили российский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии.

Еще по теме

Прочее
Сводка
Организации
Генштаб ВСУ
События
Война боевые действия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:33
Украинские документы на землю в Крыму «обнуляют». Как не потерять участок в 2023 году ►
23:10
Главные события в оккупации 3 декабря
20:07
«ЛНР»: Вблизи Первомайска в лесополосе подорвались трое мужчин
19:15
ВСУ получили трофейной техники РФ почти на два миллиарда долларов ►
18:59
Оккупанты отправили 4,5 тысячи жителей Запорожской области на войну
18:07
Опубликован спутниковый снимок госпиталя в Мариуполе, его строили военные РФ
12:55
«ЛНР»: В результате обстрела ранены два человека
11:33
В Донецке под обстрелом Куйбышевский район, начались пожары
10:26
Взрывы в Снежном: Повреждены автобусы и здания поблизости
09:45
«ДНР» заявила об обстрелах: Пятеро погибших и 14 раненых
23:42
Главные события в оккупации 2 декабря
19:15
Как Россия готовит Крым к наступлению ВСУ ►
18:21
В Шахтерске после обстрела — сильный пожар на нефтебазе
16:09
Гастроном «Москва», «Цирк», бульвар Пушкина: В Донецке сообщают о многочисленных «прилетах»
15:53
В Донецке собираются «судить» около 70 военных ВСУ и «азовцев»
все новости
10:01
«ДНР» заявила об обстрелах: четверо раненых
09:41
Оккупанты в Луганской области задним числом ввели тарифы на коммунальные услуги
09:25
Оккупанты в Луганской области выводят из обращения гривню
09:07
Житель Донецкой области погиб под российским обстрелом — ОВА
08:49
Оккупанты занимаются мародерством и грабежами — Генштаб
08:18
ВСУ отбили атаки возле 17 населенных пунктов — Генштаб
23:33
Украинские документы на землю в Крыму «обнуляют». Как не потерять участок в 2023 году ►
23:10
Главные события в оккупации 3 декабря
22:59
Финансовая поддержка для семей переселенцев: Кто может получить
22:11
Пограничники сбили российский истребитель СУ-34 у Бахмута
21:51
Херсон попал под мощный обстрел, начался пожар
21:04
Зеленский: Бахмут, Соледар — наиболее горячо и болезненно
20:26
Плацдарм для деоккупации Херсонщины: На левом берегу Днепра подняли украинский флаг
20:07
«ЛНР»: Вблизи Первомайска в лесополосе подорвались трое мужчин
19:39
Как выплачивают пенсии после деоккупации, рассказали в Минсоцполитики
все новости
ВИДЕО
Украинские документы на землю в Крыму «обнуляют». Как не потерять участок в 2023 году ►
03 декабря, 23:33
ВСУ получили трофейной техники РФ почти на два миллиарда долларов ►
03 декабря, 19:15
Краматорск под мощным обстрелом, много дыма от пожаров
03 декабря, 15:23

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама