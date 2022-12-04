ВСУ отбили атаки возле 17 населенных пунктов — Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 17 населенных пунктов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.



За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. Ракетным ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск Донецкой области.



Отмечается, что сохраняется угроза нанесения россиянами ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.



На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Синьковки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Макеевки, Площанки и Белогоровки Луганской области.



На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись, в частности, районы Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Южного, Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.



На Новопавловском направлении противник занял оборону. Огневому влиянию он подверг районы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.



На Северском направлении противник обстрелял из минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевка Сумской области.



На Слобожанском направлении районы более десяти населенных пунктов подверглись обстрелам из артиллерии. Среди них – Одноробовка, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков, Чугуновка и Двуречная Харьковской области.



На Запорожском направлении оккупанты обороняются. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Орехова Запорожской области.



На Херсонском направлении оккупанты также заняли оборону. Совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских войск, а также населенным пунктам Днепропетровской и Херсонской областей. Не прекращается огневой террор мирных жителей Херсона.



По уточненной информации, в период с 28 по 30 ноября 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, 2 декабря очередную партию раненых и тела погибших оккупантов привезли в местную больницу Мелитополя.



Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Также украинские воины сбили российский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также район сосредоточения средств артиллерии.