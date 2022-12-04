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ЗСУ відбили атаки біля 17 населених пунктів - Генштаб

04 грудня 2022, 08:18

ЗСУ відбили атаки біля 17 населених пунктів - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах 17 населених пунктів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині, Берестове, Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщеївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Першотравневе, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка в Донецькій області.

Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних, 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкового Харківської області та Краматорськ Донецької області.

Зазначається, що зберігається загроза завдання росіянами ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріл з танків та різнокаліберної артилерії по районах Сіньківки, Табаївки, Берестового та Вишневого Харківської області та Макіївки, Площанки та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, намагаються покращити тактичне становище. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали, зокрема, райони Серебрянки, Верхньокам’янського, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Курдюмівки, Південного, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Веселого, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник зайняв оборону. Вогневому вплив він піддав райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямах ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник обстріляв із мінометів населені пункти Сопич та Тимофіївка Сумської області.

На Слобожанському напрямку райони понад десяти населених пунктів зазнали обстрілів з артилерії. Серед них — Одноробівка, Стрілячі, Ненудне, Тернова, Стариця, Огурцове, Черняків, Чавунівка та Дворічна Харківської області.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Артилерійський обстріл зафіксовано, зокрема, біля Орєхова Запорізької області.

На Херсонщині окупанти також зайняли оборону. Здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях українських військ, а також населених пунктів Дніпропетровської та Херсонської областей. Не припиняється вогневий терор мирних жителів Херсона.

За уточненою інформацією, у період з 28 по 30 листопада 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників доставлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей. Крім того, 2 грудня чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів привезли до місцевої лікарні Мелітополя.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також українські воїни збили російський літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Підрозділи українських ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також район зосередження засобів артилерії.

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