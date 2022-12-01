Оккупанты применили ракеты Х-55 для истощения украинской ПВО — Генштаб

Во время массированной атаки 31 октября российская армия применила ракеты, которые до этого времени не использовались в войне против Украины. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель Центрального военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Николай Данилюк.



По его словам, россияне во время удара 31 октября применили более 50 крылатых ракет. Большинство из них идентифицированы как ракеты Х-101 и 3М14 «Калибр». В то же время, в Хмельницкой и Львовской областях были обнаружены фрагменты крылатых ракет с особенностью: они не были снаряжены взрывоопасной частью.



«Установлено, что фрагменты принадлежат стратегической крылатой ракете Х-55. Это советская ракета, предназначенная для нанесения ударов по стратегическим целям, координаты которых заранее известны. Она совершает полет на предельно малой высоте, на дозвуковой скорости с возможностью огибания рельефа местности», — пояснил Данилюк.



Представитель Генштаба сообщил, что использование крылатых советских ракет, которые снаряжены не взрывоопасной боевой частью, может быть обусловлено несколькими факторами.



«Во-первых, можно утверждать, что сознательный запуск этих ракет направлен на проведение демонстрационных действий, отвлечение на себя внимания украинской ПВО, истощение ее. В то время как современные российские ракеты Х-101 и 3М-14 комплекс "Калибр" направляются на объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы, что повышает их эффективность применения. Другими словами, запуск этих ракет направлен на вскрытие нашей ПВО, и ее истощение», — подчеркнул Данилюк.



Также он отметил, что ракета представляет значительную угрозу невыборочного поражения. Кроме того, применение таких ракет свидетельствует и об исчерпывании у РФ арсенала крылатых ракет.



По словам Данилюка, на всех обнаруженных фрагментах ракет Х-55 были намеренно стерты серийные номера. Это может говорить о том, что именно эти ракеты Украина передала России в 90-х годах.