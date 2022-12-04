Оккупанты в Луганской области задним числом ввели тарифы на коммунальные услуги

Так называемое «правительство ЛНР» задним числом установило тарифы на коммунальные услуги в недавно захваченных Северодонецком, Лисичанском и Кременском районах. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.



«Тарифы введены задним числом. К примеру, в Северодонецке – с июля. Но хорошо, если человек хотя бы воспользовался этими услугами», — сказано в сообщении.



Гайдай отметил, что тариф на вывоз мусора установлен, но мусор не вывозился с начала лета.



«Платить за то, что один раз в несколько недель в одном районе показательно убирают кучу образовавшегося за полгода мусора? Не лучшее удовольствие», — заявил он.



«Воду дали только в некоторых домах в сентябре-октябре, однако платить за нее следует с июля всем. Во многих вообще не дали, как в Лисичанске. Да и чем рассчитываться, если зарплату выдают только избранным?», — добавил глава администрации.