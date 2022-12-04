Окупанти на Луганщині заднім числом запровадили тарифи на комунальні послуги

Так званий «уряд ЛНР» заднім числом встановив тарифи на комунальні послуги у нещодавно захоплених Сєвєродонецькому, Лисичанському та Кремінському районах. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.



«Тарифи уведено заднім числом. Наприклад, у Сєвєродонецьку — з липня. Але добре, якщо людина хоча б скористалася цими послугами», — йдеться у повідомленні.



Гайдай зазначив, що тариф на вивезення сміття встановлено, але сміття не вивозилося з початку літа.



«Сплачувати за те, що один раз на кілька тижнів в одному районі показово прибирають купу сміття, що утворилося за півроку? Не найкраще задоволення», — заявив він.



«Воду дали лише у деяких будинках у вересні-жовтні, проте платити за неї слід із липня всім. У багатьох взагалі не дали, як у Лисичанську. Та й чим розраховуватись, якщо зарплату видають лише обраним?», — додав голова адміністрації.