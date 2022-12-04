ВСУ ликвидировали более полтысячи оккупантов за сутки — Генштаб

Вооруженные силы Украины ликвидировали 3 декабря около 550 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 04.12 ориентировочно составили:
кадровый состав — ликвидировано около 91150 (+550) человек;
танков — 2922 (+5);
боевых бронированных машин — 5892 (+6);
артиллерийских систем — 1908 (+2);
РСЗО — 395;
средств ПВО — (+210);
самолетов — 281 (+1);
вертолетов — 263;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1573 (+1);
крылатых ракет — 531;
кораблей/ катеров — 16;
автомобильной техники и автоцистерн — 4479 (+7);
спецтехники — 163.
Отмечается, что наибольшие потери российские оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.