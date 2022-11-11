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Более восьми тысяч: Журналисты подсчитали российские потери в войне против Украины

11 ноября 2022, 20:12

Более восьми тысяч: Журналисты подсчитали российские потери в войне против Украины

По состоянию на 11 ноября в Украине погибли более 8712 российских военнослужащих. Эти данные по открытым источникам установили российская служба ВВС совместно с изданием «Медиазона».

Неделю назад, 4 ноября, эти же источники говорили о почти 8300 погибших русских военных.

Среди погибших есть не менее 163 мобилизованных. Еще 35 из них скончались на территории России до отправки на фронт. Основными причинами смертей мобилизованных в воинских частях издания называют болезни сердца, несчастные случаи и злоупотребление алкоголем.

ВВС отмечает, что реальное число потерь может быть значительно выше, поскольку только за прошлую неделю журналистам удалось подтвердить смерть 72 мобилизованных. 

«Сбор данных усложняет то, что с октября во многих сообщениях о погибших не указывается их статус, поэтому иногда невозможно понять, служило лицо по контракту, ушло ли на фронт добровольно или было мобилизовано», - говорится в сообщении.

По регионам больше всего погибших приходится на Краснодарский край (365 человек), Дагестан (338 человек) и Бурятию (332 человека). Известно о 29 погибших жителях Москвы.

Также журналисты подтвердили смерть 47 заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил 10 ноября, что потери России в войне составляют не менее 100 тысяч человек убитыми и ранеными. ВСУ, по словам Милли, вероятно, понесли аналогичные потери. Кроме того, он сообщил, что с начала войны в Украине погибли около 40 тысяч мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, потери России составляют более 79 тысяч человек.

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