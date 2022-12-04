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ЗСУ ліквідували понад півтисячі окупантів за добу — Генштаб

04 грудня 2022, 15:15

ЗСУ ліквідували понад півтисячі окупантів за добу — Генштаб

Збройні сили України 3 грудня ліквідували близько 550 російських окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 04.12 орієнтовно склали:

  • кадровий склад — ліквідовано близько 91150 (+550) осіб ;

  • танків 2922 (+5);

  • бойових броньованих машин — 5892 (+6);

  • артилерійських систем 1908 (+2);

  • РСЗВ — 395;

  • засобів ППО — (+210);

  • літаків — 281 (+1);

  • гелікоптерів — 263;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1573 (+1);

  • крилатих ракет — 531;

  • кораблів / катерів — 16;

  • автомобільної техніки та автоцистерн 4479 (+ 7);

  • спецтехнікі — 163.

     Зазначається, що найбільші втрати російські окупанти понесли на Лиманському і Бахмутському напрямках.

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