ЗСУ ліквідували понад півтисячі окупантів за добу — Генштаб

Збройні сили України 3 грудня ліквідували близько 550 російських окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 04.12 орієнтовно склали:
кадровий склад — ліквідовано близько 91150 (+550) осіб ;
танків — 2922 (+5);
бойових броньованих машин — 5892 (+6);
артилерійських систем — 1908 (+2);
РСЗВ — 395;
засобів ППО — (+210);
літаків — 281 (+1);
гелікоптерів — 263;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1573 (+1);
крилатих ракет — 531;
кораблів / катерів — 16;
автомобільної техніки та автоцистерн — 4479 (+ 7);
спецтехнікі — 163.
Зазначається, що найбільші втрати російські окупанти понесли на Лиманському і Бахмутському напрямках.