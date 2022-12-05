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В МИД Украины призвали готовиться к поражению РФ в войне

05 декабря 2022, 13:25

В МИД Украины призвали готовиться к поражению РФ в войне

Иностранных политиков, экспертов, представителей СМИ и научных кругов в правительстве Украины призвали готовиться к поражению РФ в войне. Заявление в Twitter опубликовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить», — написал он.

Ранее российские СМИ сообщили, что в РФ ночью произошли взрывы на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях.

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