В МИД Украины призвали готовиться к поражению РФ в войне

Иностранных политиков, экспертов, представителей СМИ и научных кругов в правительстве Украины призвали готовиться к поражению РФ в войне. Заявление в Twitter опубликовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



«Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить», — написал он.

Ранее российские СМИ сообщили, что в РФ ночью произошли взрывы на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях.