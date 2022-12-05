МЗС України закликає готуватися до поразки РФ у війні

Іноземних політиків, експертів, представників ЗМІ та наукових кіл в уряді України закликали готуватися до поразки РФ у війні. Заяву на Twitter опублікував глава МЗС України Дмитро Кулеба.



«Шановні політики, експерти, представники ЗМІ та наукових кіл за кордоном. Я знаю, що деяким із вас важко уявити українську перемогу, але ми на шляху до неї. Найкраще вже зараз готуватися до поразки Росії, а не намагатися пояснити, чому Україна не може чи не повинна перемогти», - написав він.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що в РФ вночі сталися вибухи на аеродромах у Рязанській та Саратовській областях.