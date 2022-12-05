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Три области Украины пострадали от российских обстрелов, но энергосистма страны пока держится – Шмыгаль

05 декабря 2022, 17:50

Три области Украины пострадали от российских обстрелов, но энергосистма страны пока держится – Шмыгаль

Выпущенные российскими войсками ракеты попали в энергетические объекты в трех областях Украины, в ряде регионов применены экстренные отключения энергоснабжения, однако украинская энергетическая система осталась целостной благодаря работе сил противовоздушной обороны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Энергетическая система страны работает и остается целостной. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом», — написал Шмыгаль в Telegram.

По данным Воздушных вооруженных сил Украины, военные сбили массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине в понедельник, сбив более 60 из более 70 выпущенных ракет.

«5 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего выпущено более 70 ракет… Всего сбито более 60 ракет оккупантов», — сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ в пятницу.

По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись оккупантами с восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа «Калибр» с кораблей Черноморского флота.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ и другие составляющие Сил обороны.

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