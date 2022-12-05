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Три області України постраждали від російських обстрілів, але енергосистема країни поки що тримається – Шмигаль

05 грудня 2022, 17:50

Три області України постраждали від російських обстрілів, але енергосистема країни поки що тримається – Шмигаль

Випущені російськими військами ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях України, у низці регіонів застосовано екстрені відключення енергопостачання, проте українська енергетична система залишилася цілісною завдяки роботі сил протиповітряної оборони. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Енергетична система країни працює та залишається цілісною. Були потрапляння до енергооб'єктів у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах були вимушено застосовані екстрені відключення для збалансування системи та уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, щоб повернути світло до кожного будинку», — написав Шмигаль у Telegram.

За даними Повітряних збройних сил України, військові збили масований ракетний удар російських окупантів по Україні в понеділок, збивши понад 60 із понад 70 випущених ракет.

«5 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього випущено понад 70 ракет... Усього збито понад 60 ракет окупантів», — повідомляється в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ у п'ятницю.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювалися окупантами з восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також противник завдав удару 22 крилатими ракетами типу «Калібр» з кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

До відображення повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ та інші складові Сил оборони.

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