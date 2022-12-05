Российская армия за сутки обстреляла 5 жилых домов в Донецкой области

Правоохранители Донецкой области за минувшие сутки задокументировали последствия обстрелов оккупантами 8 населенных пунктов региона. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Все полицейские за сутки задокументировали 15 ударов по жилому сектору и инфраструктуре Донетчины.

Оккупанты обстреляли РСЗО «Град», артиллерией и ракетами города Краматорск, Авдеевка, Курахово, Бахмут, Константиновка, села Бердичи, Дилиевка, Желанное Второе.

Уничтожены и повреждены армией РФ 9 гражданских объектов Донецкой области – 5 жилых домов, агрофирма, машиностроительный завод, детский сад, хозяйственная постройка.

«Ракетами оккупанты ударили по Краматорску и Константиновке, поврежден объект инфраструктуры и многоквартирный дом. Информация о раненых не поступала», - рассказали в полиции.

Из «Ураганов» российские войска ударили по городу Курахово. Разрушен детский сад, два частных и один многоквартирный дом. По предварительным данным правоохранителей, люди не пострадали.

В результате артиллерийских обстрелов травмирован мирный житель в селе Желанное Второе.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 71 человек, с начала обязательной эвакуации – более 31 930 человек, среди них 4791 – дети, 1931 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российская армия за сутки в области ранила двоих мирных жителей.