В Брянской области РФ беспилотниками атакован комбинат «Слава»

В Брянской области РФ неизвестные беспилотники атаковали комбинат «Слава». Об этом сообщает российское СМИ Baza.

Отмечается, что налет на комбинат, который находится в 80 километрах от границы РФ и Украины, произошел сегодня ночью. На территорию комбината залетели предположительно два беспилотника — они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом.

Утверждается, что серьезного пожара удалось избежать, потому что в этот момент пятитонные резервуары были пусты.

Ранее губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что беспилотниками был атакован аэродром Курска, произошел пожар.