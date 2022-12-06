Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Брянской области РФ беспилотниками атакован комбинат «Слава»

06 декабря 2022, 10:32

В Брянской области РФ беспилотниками атакован комбинат «Слава»

В Брянской области РФ неизвестные беспилотники атаковали комбинат «Слава». Об этом сообщает российское СМИ Baza.

Отмечается, что налет на комбинат, который находится в 80 километрах от границы РФ и Украины, произошел сегодня ночью. На территорию комбината залетели предположительно два беспилотника — они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. 

Утверждается, что серьезного пожара удалось избежать, потому что в этот момент пятитонные резервуары были пусты.

Ранее губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что беспилотниками был атакован аэродром Курска, произошел пожар.

Еще по теме

Места
Брянск
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:35
В «ДНР» и «ЛНР» сообщили о погибших и раненых от обстрелов за сутки
09:16
В Горловке под обстрел попал завод «Стирол»
19:14
В Донецке сообщают о 4 погибших при обстреле
18:37
СБУ выдвинула подозрение женщине, которая помогала депортировать жителей Мариуполя в РФ
16:34
Обстрелян центр оккупированного Донецка, есть погибшие
12:18
В Мариуполе уничтожено не менее двух систем ПВО армии РФ — Андрющенко
11:25
В центре Донецке произошли пожары из-за обстрела ранним утром
10:50
«ЛНР»: Алчевск обстреляли, есть жертвы
10:01
Оккупанты готовят массовую остановку шахт на востоке Украины
09:47
«ДНР»: В ходе обстрелов получили ранения 12 человек
23:21
Главные события в оккупации 4 декабря
23:18
Командир роты «ЛНР» сказал жене, что его везут на расстрел. Позже Минобороны РФ выдало ей тело с пробитым черепом
17:32
В сети появились фото предположительно повешенных в Луганской области людей, помогавших ВСУ
16:24
Обстрел центра Донецка: «прилеты» у «Донбасс Арены» и на бульваре Пушкина
23:33
Украинские документы на землю в Крыму «обнуляют». Как не потерять участок в 2023 году ►
все новости
10:35
В «ДНР» и «ЛНР» сообщили о погибших и раненых от обстрелов за сутки
10:32
В Брянской области РФ беспилотниками атакован комбинат «Слава»
09:54
ВСУ продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях — Гайдай
09:19
Армия РФ обстреляла две общины Днепропетровской области и Никополь
09:16
В Горловке под обстрел попал завод «Стирол»
09:04
Донецкая область под обстрелами войск РФ, ранены 9 гражданских
08:50
В районе Курского аэропорта в РФ произошел пожар
23:28
СМИ: Пентагон передал Украине HIMARS, которые не могут достать до России
23:00
Сегодня из-за обстрелов в Украине погибли 4 человека
20:45
Гайдай рассказал о ситуации в деоккупированной Белогоровке
20:30
Усталость Запада от войны в Украине: правда или вымысел ►
20:16
В Бахмуте без света и тепла остаются 12 тысяч человек
19:14
В Донецке сообщают о 4 погибших при обстреле
19:08
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на два военных аэродрома
18:37
СБУ выдвинула подозрение женщине, которая помогала депортировать жителей Мариуполя в РФ
все новости
ВИДЕО
Усталость Запада от войны в Украине: правда или вымысел ►
05 декабря, 20:30
В России произошли взрывы на двух военных аэродромах. Есть погибшие
05 декабря, 11:15
Обстрел центра Донецка: «прилеты» у «Донбасс Арены» и на бульваре Пушкина
04 декабря, 16:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама