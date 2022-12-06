У Брянській області РФ безпілотниками атаковано комбінат «Слава» — росЗМІ

У Брянській області РФ невідомі безпілотники атакували комбінат «Слава». Про це повідомляє російське ЗМІ «Baza».

Зазначається, що наліт на комбінат, який знаходиться за 80 кілометрів від кордону РФ та України, стався сьогодні вночі. На територію комбінату залетіли приблизно два безпілотники — вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів з дизельним паливом.

Стверджується, що серйозної пожежі вдалося уникнути, бо на цей момент п'ятитонні резервуари були порожні.

Раніше губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що безпілотниками був атакований аеродром Курська, сталася пожежа.