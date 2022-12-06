В районе Курского аэропорта в РФ произошел пожар

В Курске РФ на местном аэродроме произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он отметил, что в результате атаки беспилотника в районе Курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.



Также Старовойт рассказал, что пострадавших нет, пожар локализуется, а из-за возгорания в районе аэродрома были отменены занятия в двух школах рядом с местом происшествия.

Вчера, 5 декабря, Министерство обороны России обвинило Украину в утренней атаке на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области.