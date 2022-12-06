Гіркін повідомив про повернення з Донбасу до Москви. Його виключили із підрозділу «ДНР»

Колишній бойовик угрупування «ДНР», ветеран ФСБ Росії Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив, що повернувся до Москви із зони бойових дій в Україні.



У своєму телеграм-каналі він розповів, що це була його третя спроба потрапити на війну проти Збройних сил України.



Однак, за словами Гіркіна, після нетривалого перебування в зоні бойових дій він був виключений зі списків особового складу підрозділу «ДНР». «Всі ці маніпуляції (ймовірно, виконані під тиском "зверху") жодними наказами не оформлялися», — підкреслив Гіркін.



Про те, що Гіркін вирушив воювати в Україну як добровольець, стало відомо в середині жовтня.

У середині листопада Гаазький суд заочно засудив до довічного ув'язнення трьох обвинувачених у справі про збиття літака рейсу МН17. Це росіяни Ігор Гіркін та Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко.