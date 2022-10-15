«Записался добровольцем»: Гиркин отправится на войну в Украину

Бывший командир боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) отправится воевать добровольцем в Украину. Об этом сообщает Тelegram-канал «Агентство. Новости».



Как сообщается, первым об этом написал военный блогер Владлен Татарский. По его информации, Стрелков будет «начальником штаба или замкомандира» одного из добровольческих батальонов.



Жена Гиркина Мирослава Регинская разместила в своем ВК утром в субботу фото мужем в военной форме и написала, что он «скоро выйдет на связь».



Ранее стало известно, что с понедельника, 10 октября, Гиркин перестал обновлять свой Тelegram-канал. Это произошло на фоне слухов о возможном уголовном преследовании военных блогеров в РФ.