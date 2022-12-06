Центр Донецка снова под обстрелом, начались пожары

Центр Донецка. Фото: соцсети

Ворошиловский район Донецка сегодня днем оказался под обстрелом над центром города поднимаются клубы дыма. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили очевидцы.



Обновлено. Четыре человека в Ворошиловском районе Донецка были ранены в результате обстрела, сообщил «Штаб теробороны ДНР».



По информации оккупационной администрации, зафиксированы попадания снарядов в здание бизнес-центра «Центавр плаза», район стадиона «Донбасс Арена» и Крытого рынка.

БЦ «Центавр-Плаза» в Донецке. Фото: Соцсети

Горят автомобили и торговые павильоны в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира.



Также сообщается об обстреле Киевского района города. Кроме того, в Калининском районе сообщают о прилете в Дворец спорта «Дружба».



В группировке «ДНР» утверждают, что по городу был нанесен удар из реактивной системы залпового огня «Град».

Накануне Киевский и Ворошиловский районы Донецка также подверглись массированным обстрелам рано утром и вечером. Вчера в городе четыре жителя погибли, шесть — получили ранения.