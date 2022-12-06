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Центр Донецька зазнав чергового обстрілу. Є загиблі

06 грудня 2022, 14:28

Центр Донецька зазнав чергового обстрілу. Є загиблі

Наслідки обстрілу у Донецьку. Скріншот Наслідки обстрілу у Донецьку. Скріншот

Ворошиловський район Донецька зазнав чергового обстрілу сьогодні вдень.

Як повідомляють очевидці, прильоти сталися в районі Південного автовокзалу, торгового центру «Золоте кільце», у будівлі на проспекті Дзержинського та на вулиці Федора Зайцева. Також під обстріл потрапила вулиця Артема в районі ЦУМу — тут є загиблі у будівлі Донецького молодіжного центру.

В окупаційній адміністрації міста повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено дошкільну установу на вулиці Челюскінців та школу на проспекті Дзержинського.

На вулиці Федора Зайцева пошкоджено будівлю «міграційної служби ДНР».

Це вже другий обстріл центру Донецька за сьогодні. внаслідок першого обстрілу почалися пожежі в районі Критого ринку.

За словами «мера» Донецька Олексія Кулемзіна, внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинули 6 людей, кількість поранених встановлюється.

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