Молодежный центр и Крытый рынок: В «ДНР» показали последствия обстрелов Донецка

В оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке в результате обстрелов есть погибшие. Фото последствий показал «мэр» города от группировки «ДНР» Алексей Кулемзин.



Район Донецкого молодежного центра подвергся обстрелу после обеда. По словам Кулемзина, в здании погибли два человека.

Российские «РИА Новости» также опубликовали видео с места обстрела.





Также Кулемзин показал последствия утреннего обстрела Крытого рынка.

«Мэр» сообщил, что, по уточненным данным, в результате обстрела Ворошиловского района погибли мужчина возрастом около 43 лет и женщина 1993 г.р. Ранены женщина 1972 г.р. и мужчина 1975 г.р. Кулемзин добавил, что информация продолжает поступать.



Кроме того, по словам Кулемзина, днем под удар артиллерии калибром 155 мм попал Кировский район.

Напомним, ранее «ДНР» заявляла о шести погибших в Донецке.

Накануне Киевский и Ворошиловский районы Донецка также подверглись массированным обстрелам рано утром и вечером. Вчера в городе четыре жителя погибли, шесть — получили ранения.



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