Молодіжний центр та Критий ринок: У «ДНР» показали наслідки обстрілів Донецька

В окупованому Донецьку

В окупованому Донецьку через обстріли є загиблі. Фото наслідків показав «мер» міста при угрупуванні «ДНР» Олексій Кулемзін.



Район Донецького молодіжного центру зазнав обстрілу після обіду. За словами Кулемзіна, у будівлі загинули двоє людей.

Російські «РИА Новости» також опублікували відео з місця обстрілу.





Також Кулемзін показав наслідки ранкового обстрілу Критого ринку.

«Мер» повідомив, що, за уточненими даними, через обстріл Ворошилівського району загинули чоловік віком близько 43 років та жінка 1993 р.н. Поранено жінку 1972 р.н. та чоловік 1975 р.н. Кулемзін додав, що інформація продовжує надходити.



Крім того, за словами Кулемзіна, вдень під удар артилерії калібром 155 мм потрапив Кіровський район.

Нагадаємо, раніше «ДНР» заявляла про шістьох загиблих у Донецьку.

Напередодні Київський та Ворошиловський райони Донецька також зазнали масованих обстрілів рано вранці та ввечері. Учора в місті чотири мешканці загинули, шість — отримали поранення.



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