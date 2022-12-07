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У Мелітополі біля під'їзду «заступника очільника ВЦА» спрацював вибуховий пристрій

07 грудня 2022, 09:25

У Мелітополі біля під'їзду «заступника очільника ВЦА» спрацював вибуховий пристрій

В окупованому Мелітополі Запорізької області скоєно замах на «заступника очільника військово-цивільної адміністрації» Миколу Волика. Біля його під'їзду спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

«Як уже встановили слідчі, саморобний вибуховий пристрій був встановлений на електроопорі вуличного освітлення на висоті близько метра й був начинений елементами, що вражають. Сама опора знаходилася за вісім метрів від під'їзду. За версією слідства, СВУ було приведено в дію дистанційним шляхом: за 50 метрів від місця вибуху було виявлено два недопалки від сигарет із фільтром. Потужність вибуху склала приблизно 2500 грамів у тротиловому еквіваленті», — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що сам Волик не постраждав — у нього пошкоджено куртку.

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