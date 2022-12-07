Россия снова заказала у Ирана еще сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило информагентство dpa со ссылкой на дипломатические источники в ООН в Нью-Йорке, пишет DW.



«Нам известно, что Иран планирует увеличить поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в Россию в больших количествах», - рассказали журналистам неназванные дипломаты.



По их данным, таким образом Москва хочет покрыть острый дефицит собственных ракет и беспилотников из-за интенсивного использования и потерь во время войны против Украины.



Дипломаты говорят, что речь идет о нескольких сотнях баллистических иранских ракет и сотнях беспилотников.



«Я не думаю, что они еще отгружены, но они явно в перечне заказов», - сказал один из собеседников.



Пока неясно, как именно Россия может отблагодарить тегеранское руководство за поставки оружия. По оценкам дипломатических кругов, речь, скорее всего, речь идет о военной помощи.