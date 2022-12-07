Росія знову замовила в Ірану ще сотні безпілотників та балістичних ракет. Про це у середу, 7 грудня, повідомило інформагентство dpa з посиланням на дипломатичні джерела в ООН у Нью-Йорку, пише DW.



«Нам відомо, що Іран планує збільшити постачання безпілотних літальних апаратів та ракет Росії у великій кількості», — розповіли журналістам неназвані дипломати.



За їхніми даними, таким чином Москва хоче покрити гострий дефіцит власних ракет та безпілотників через інтенсивне використання та втрат під час війни проти України.



Дипломати кажуть, що йдеться про кількасот балістичних іранських ракет і сотні безпілотників.



«Я не думаю, що вони ще відвантажені, але вони явно в переліку замовлень», — сказав один із співрозмовників.



Поки що неясно, як саме Росія може віддячити тегеранському керівництву за постачання зброї. За оцінками дипломатичних кіл, мова, швидше за все, йдеться про військову допомогу.