На Донетчине спасатели доставили в больницы двух раненых женщин. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.



«За прошедшие сутки личным составом Бахмутского и Кураховского гарнизонов на автомобилях скорой медицинской помощи доставлены в лечебные учреждения две раненые женщины, 1982 и 1983 годов рождения. Пострадавшие нуждались в неотложной медицинской помощи», — отметили в ведомстве.



Там добавили, что от Главного управления привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены трое мирных жителей.