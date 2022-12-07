На Донеччині рятувальники доправили до лікарень двох поранених жінок. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області.



«Минулої доби особовим складом Бахмутського та Курахівського гарнізонів на автомобілях швидкої медичної допомоги доставлені до лікувальних закладів дві поранені жінки, 1982 та 1983 років народження. Постраждалі потребували невідкладної медичної допомоги», — зазначили у відомстві.



Там додали, що від Головного управління залучалося шість осіб особового складу та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено трьох мирних жителів.