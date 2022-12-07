Путин заявил, что проводить новую волну мобилизации в РФ «нет смысла»

150 тысяч мобилизованных россиян находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны РФ — это так называемый боевой резерв. А новую волну мобилизации в России проводить «нет смысла». Об этом заявил глава РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека при президенте России.



По его словам, сейчас половина мобилизованных — 150 тысяч человек — находятся в зоне боевых действий в Украине. Путин утверждает, что из этих 150 тысяч 77 тысяч находятся в боевых подразделениях. Остальные — на вторых-третьих рубежах, выполняют функции территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.



«В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла», — подчеркнул президент РФ.



Кроме того, он признал, что в зоне так называемой «спецоперации» были проблемы.



«Они могут возникать и сейчас, надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь», — сказал российский президент.



Также он прокомментировал проблемы с экипировкой военных.



«Мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого нашего внимания... Мы обязательно с этим разберемся, и как можно быстрее», — заявил Путин.

Отметим, что, по данным ряда российских СМИ, новая волна мобилизации в РФ начнется в начале 2023 года и будет негласной. Якобы рекрутов будут отправлять на территорию Украины неофициально. По информации журналистов, Минобороны уже поставило задачу массово рассылать и вручать повестки, а также проводить рейды по местам жительства военнообязанных.



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