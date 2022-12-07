Путіну розповіли про нестачу ліків у Донецьку та Луганську для людей з ВІЛ та туберкульозом

На окупованій Росією території Донбасу спостерігається нестача діагностичних тестів та ліків для людей з ВІЛ, туберкульозом та гепатитом С. Про це президенту РФ Володимиру Путіну на засіданні російської Ради з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини розповіла її член Ольга Демичова.



До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого цими медикаментами Донецьк і Луганськ забезпечували міжнародні гуманітарні місії.



«До початку спеціальної військової операції гуманітарні місії Всесвітньої організації охорони здоров’я, які заходили на територію "ДНР" та "ЛНР", забезпечували діагностичними тестами, засобами профілактики, лікарськими препаратами для лікування туберкульозу, ВІЛ, гепатиту С тощо», — сказала Демичева.



Вона додала, що наразі ці місії звідти пішли.



«Я спілкувалася із головними лікарями відповідних клінік. Цих засобів наразі не вистачає», — додала Демичова.



У свою чергу Путін пообіцяв, що РФ надасть ці препарати. «Ця ніша має бути заповнена якнайшвидше. <...> Ми, звичайно, цим займемося зараз», - наголосив він.