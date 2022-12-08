Оккупанты завезли «Грады» на ЗАЭС, готовят провокации — «Энергоатом»

Оккупанты готовят очередные провокации на Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщает «Энергоатом».



Отмечается, что на территорию АЭС вчера завезли несколько реактивных систем залпового огня «Град».



«Это оружие захватчики разместили возле энергоблока №6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности», — проинформировали в компании.



В «Энергоатоме» считают, что наиболее вероятная готовящаяся провокация — обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, из установок «Град» непосредственно с площадки ЗАЭС под «прикрытием» энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.