МАГАТЭ анонсировало решение по безопасности Запорожской АЭС уже до конца года

Решение по безопасности Запорожской АЭС может быть достигнуто уже к концу этого года. Сейчас обе стороны соглашаются по некоторым принципам. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в интервью итальянскому изданию La Repubblica.



По его словам, в обсуждении безопасности атомной станции был достигнут важный прогресс.



«Сейчас обе стороны пришли к соглашению по поводу некоторых фундаментальных принципов. Первая - это защита: это означает согласиться, что вы не стреляете ни со станции, ни в станцию. Вторая - это признание того, что МАГАТЭ представляет единственно возможный путь», - сказал Гросси.



В свою очередь глава МАГАТЭ согласился с требованием украинской стороны, чтобы россияне вывели вооружение с АЭС.



По его словам, российская сторона якобы не против договора и принципа защиты АЭС и не просит ничего взамен.



«Мое обязательство состоит в том, чтобы достичь решения как можно быстрее. Надеюсь, это произойдет до конца года», - анонсировал Гросси.



Также глава МАГАТЭ добавил, что в ближайшее время может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.