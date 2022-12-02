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МАГАТЭ анонсировало решение по безопасности Запорожской АЭС уже до конца года

02 декабря 2022, 16:36

МАГАТЭ анонсировало решение по безопасности Запорожской АЭС уже до конца года

Решение по безопасности Запорожской АЭС может быть достигнуто уже к концу этого года. Сейчас обе стороны соглашаются по некоторым принципам. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

По его словам, в обсуждении безопасности атомной станции был достигнут важный прогресс.

«Сейчас обе стороны пришли к соглашению по поводу некоторых фундаментальных принципов. Первая - это защита: это означает согласиться, что вы не стреляете ни со станции, ни в станцию. Вторая - это признание того, что МАГАТЭ представляет единственно возможный путь», - сказал Гросси.

В свою очередь глава МАГАТЭ согласился с требованием украинской стороны, чтобы россияне вывели вооружение с АЭС.

По его словам, российская сторона якобы не против договора и принципа защиты АЭС и не просит ничего взамен.

«Мое обязательство состоит в том, чтобы достичь решения как можно быстрее. Надеюсь, это произойдет до конца года», - анонсировал Гросси.

Также глава МАГАТЭ добавил, что в ближайшее время может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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