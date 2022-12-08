Окупанти завезли «Гради» на ЗАЕС, готують провокації — «Енергоатом»

Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС в Енергодарі. Про це повідомляє «Енергоатом».



Зазначається, що на територію АЕС учора завезли кілька реактивних систем залпового вогню «Град».



«Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока №6, безпосередньо поруч з територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки», — поінформували в компанії.



В «Енергоатомі» вважають, що найбільш вірогідна провокація, що готується, — обстріли протилежного берега Дніпра, зокрема міст Нікополь і Марганець, з установок «Град» безпосередньо з майданчика ЗАЕС під «прикриттям» енергоблоків і сховища відпрацьованого ядерного палива.