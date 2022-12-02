СМИ: В «Росэнергоатоме» не рассматривают уход российских войск с территории ЗАЭС

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа опроверг сообщения СМИ о том, что российские войска уйдут с территории Запорожской АЭС в обмен на стабильный транзит газа и нефти из РФ через Украину. Как сообщают российские федеральные телеканалы, Карчаа заявил, что концерн планирует модернизацию и в эти планы входит ЗАЭС.



«Наоборот: вкладываются деньги в модернизацию, набирается штат в различные структуры, а договоры заключили более 2500 сотрудников», — сказал Карчаа.



Ранее «Медуза» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю и правительству РФ, писала, что в Кремле рассматривают вариант вывода войск с территории Запорожской АЭС. Однако якобы в обмен Россия хочет полноценно возобновить транзит газа и нефти через Украину.