СМИ узнали о том, что Россия может уйти с ЗАЭС в обмен на транзит нефти и газа

В Кремле рассматривают вариант вывода войск с территории Запорожской АЭС. Однако в обмен Россия хочет полноценно возобновить транзит газа и нефти через Украину. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю и правительству РФ.



Собеседники издания утверждают, что Россия не собирается полностью оставлять Запорожскую область. Однако Москва готова вывести войска с ЗАЭС. Станцию якобы могут вернуть под контроль Украины или передать МАГАТЭ.



По данным «Медузы», российское руководство рассчитывает в обмен полноценно возобновить поставки газа и нефти через Украину в Европу. Кремль якобы хочет получить гарантии бесперебойного транзита.



«Качать и продавать [нефть и газ] очень важно для российского бюджета», - сказал собеседник, близкий к Кремлю.



Российские власти пока отвергают такую возможность и отрицают, что готовятся к выводу войск с территории Запорожской АЭС.



Через Украину проходит южная ветка трубопровода «Дружба». По нему российская нефть поставляется в Венгрию, Словакию, Чехию и Польшу. Примерно треть всех поставок нефти в Европу приходится именно на «Дружбу».



Украинский участок трубопровода принадлежит «Укртранснафте», а с середины ноября поставки идут с перебоями из-за ракетных атак. При этом с 5 декабря «Дружба» станет главным способом поставок российской нефти в ЕС, поскольку санкции вступят в силу.



Ранее глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что оккупанты могут покинуть Запорожскую АЭС. Также об этом сообщал Генштаб ВСУ в вечерней сводке 1 декабря.



При этом в Кремле отрицают, что собираются выводить войска с территории ЗАЭС.