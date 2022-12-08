В Черном море на боевом дежурстве у армии РФ 13 кораблей

Российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море 13 кораблей, один из них 1 носитель крылатых ракет «Калибр», общий залп у которого 4 ракеты. Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Также отмечается, что в Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. В Средиземном море у войск РФ плавает 9 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп – 76 ракет.

5 декабря, по подсчетам Forbes, армия РФ обстреляла Украину ракетами стоимостью $400-500 млн.