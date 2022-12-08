У Чорному морі на бойовому чергуванні у армії РФ 13 кораблів

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 13 кораблів, один із них 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп у якого 4 ракети. Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Також зазначається, що в Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі. У Середземному морі у військ РФ плаває 9 кораблів, серед них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.

5 грудня, за підрахунками Forbes, армія РФ обстріляла Україну ракетами вартістю $400-500 млн.