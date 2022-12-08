ЄС відмовився визнавати російські паспорти, видані окупантами

Рада Європейського Союзу прийняла рішення про відмову у визнанні російських проїзних документів, виданих на окупованих територіях України та Грузії. Про це повідомляється в заяві, опублікованій на сайті Ради ЄС.



Зазначається, що російські проїзні документи, видані в окупованих Росією областях України або на самопроголошених окремих територіях Грузії, або особам, які там проживають, не вважатимуться дійсними проїзними документами для отримання візи чи перетину кордонів Шенгенської зони.



Це рішення є відповіддю на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України та на практику Росії, яка полягає у видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів. Крім того, це є результатом одностороннього рішення Росії визнати у 2008 році незалежність грузинських територій — Абхазії та Південної Осетії.



«Загарбницька війна Росії проти України є кричущим зневаженням міжнародного порядку, який ґрунтується на правилах, що ставить під загрозу мир та безпеку в Європі. Сьогоднішнє рішення Ради ЄС є ще одним підтвердженням нашої рішучої підтримки України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію її територій Росією, і ми ще раз наголошуємо на право України звільнити та відновити повний контроль над усіма окупованими територіями», — заявив Віт Ракушан, міністр внутрішніх справ Чехії, яка зараз головує у Раді ЄС.



Російські проїзні документи, видані у зазначених регіонах, вже не визнаються, або перебувають у процесі невизнання країнами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на визначення загального підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики та забезпечення безпеки країн-членів ЄС.