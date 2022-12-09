Зеленский: Российские войска фактически разрушили Бахмут

Российские силы фактически разрушили Бахмут, заявил президент Владимир Зеленский.



«Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях в Донбассе — Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места — не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут — еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.



Президент поблагодарил «всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери — в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом».

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