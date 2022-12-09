Обстріл центру Донецька стався у п'ятницю ввечері. Фото: соцмережі

Центр захопленого Росією Донецька сьогодні ввечері потрапив під обстріл. Очевидці в соцмережах повідомляють про «прильоти» в районі Критого ринку та бізнес-центру «Центавр плаза».

Після обстрілу почалися пожежі. Зокрема, горять газопровід та автомобілі на бульварі Шкільному.

Також очевидці повідомляють про пряме влучення в дах одного з житлових будинків бульваром Шевченка. Біля будинків горять легкові автомобілі.

Окрім того, сталося влучання снаряду в дах житлового будинку на перетині бульвару Шевченка та вулиці 50-річчя СРСР.

Скоріш за все, цей район був обстріляний із реактивних систем залпового вогню «Град».



Район Критого ринку в перший раз був обстріляний 6 грудня.



Сьогодні вдень центр Донецька потрапив під обстріл із РСЗВ у районі студмістечка.



Представники української влади заперечують, що ЗСУ обстрілюють житлові квартали Донецька.