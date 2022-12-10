В Мариуполе каждый день уничтожают минимум одну многоэтажку

Каждый день российские оккупационные «власти» уничтожают минимум одну многоэтажку в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«Всего уже демонтировано более 30 домов. Десятки тысяч мариупольцев потеряли последнее. В то же время, для переселения выделено 500 новых квартир и 230 койко-мест в двух общежитиях. По информации от наших источников, для постановки в очередь на получение жилья поступило 28 тысяч заявлений от людей в оккупации. В очередь поставлено 7,6 тысячи человек. Другим отказано по бюрократическим причинам (надо читать — просто так)», — отметил Андрющенко.