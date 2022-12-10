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У Маріуполі щодня знищують щонайменше одну багатоповерхівку

10 грудня 2022, 13:08

У Маріуполі щодня знищують щонайменше одну багатоповерхівку

Щодня російська окупаційна «влада» знищує мінімум одну багатоповерхівку в Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Усього вже демонтовано понад 30 будинків. Десятки тисяч маріупольців втратили останнє. В той самий час, для переселення виділено 500 нових квартир та 230 ліжко-місць у двох гуртожитках. За інформацією наших джерел, для постановки в чергу на отримання житла надійшло 28 тисяч заяв від людей в окупації. У чергу поставлено 7,6 тисячі людей. Іншим відмовлено з бюрократичних причин (треба читати — просто так)», — зазначив Андрющенко.

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