У Маріуполі щодня знищують щонайменше одну багатоповерхівку

Щодня російська окупаційна «влада» знищує мінімум одну багатоповерхівку в Маріуполі. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Усього вже демонтовано понад 30 будинків. Десятки тисяч маріупольців втратили останнє. В той самий час, для переселення виділено 500 нових квартир та 230 ліжко-місць у двох гуртожитках. За інформацією наших джерел, для постановки в чергу на отримання житла надійшло 28 тисяч заяв від людей в окупації. У чергу поставлено 7,6 тисячі людей. Іншим відмовлено з бюрократичних причин (треба читати — просто так)», — зазначив Андрющенко.