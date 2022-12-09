В акватории Мариуполя замерзло Азовское море

В акватории оккупированного Мариуполя замерзло Азовское море.



Как сообщают очевидцы, в оккупированном Мариуполе и ближайших населенных пунктах море замерзло до самого берега.



На видео — побережье Мелекино, в 15 км от Мариуполя.