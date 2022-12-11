У Донецьку вранці обстріляли Ворошиловський та Калінінський райони

Наслідки обстрілу Донецька 11 грудня. Фото: соцмережі

Захоплений Росією Донецьк зазнав обстрілу сьогодні рано вранці.



Як повідомляє сепаратистський ресурс «ДАН», у Ворошилівському районі Донецька пошкоджено будівлю театру та дев'ять житлових будинків на бульварі Пушкіна, вулицях Артема, Університетській на Театральному проспекті.



Наслідки обстрілу показали очевидці в соцмережах.

У Калінінському районі Донецька постраждали два корпуси лікарні імені Калініна (Донецьке клінічне територіальне медичне об'єднання).

Також «приліт» зафіксовано на території медичного університету.

У ліцеї №6 було вибито скло.

Напередодні ввечері у Донецьку удари були по районах автовокзалу «Південний», ТЦ «Континент», БЦ Green Plaza, готелі Park Inn.



У угрупованні «ДНР» повідомили, що минулої доби від обстрілів загинув чоловік у селищі Володимирівка. Поранення отримали троє цивільних осіб у Київському та Ворошилівському районах Донецька.



Представники української влади заперечують, що ЗСУ обстрілюють житлові квартали Донецька.



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