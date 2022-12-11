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Декупация Крыма может подтолкнуть Путина к использованию ядерной бомбы — The Washington Post

11 декабря 2022, 12:59

Декупация Крыма может подтолкнуть Путина к использованию ядерной бомбы — The Washington Post

Деоккупация Крыма Украиной может спровоцировать российского президента Владимира Путина к применению ядерного оружия. Такую точку зрения приводит The Washington Post.

«Для президента России Владимира Путина аннексия Крыма стала опорой его наследства, которая развалится, если он потеряет полуостров. Путин отметил, что любые попытки Украины вернуть Крым пересекут "красную линию", которую он не потерпит», — пишет издание.

Отмечается, что еще недавно желание Украины отвоевать Крым казалось «надуманной фантазией», но недавние украинские победы на полях сражений и ошибки Москвы вдруг «сделали это правдоподобным».

Как пишет The Washington Post, Запад, хоть и поддерживает Украину, но опасается, что «любое украинское военное вторжение в Крым может подтолкнуть Путина к решительным действиям», потенциально даже к использованию ядерной бомбы.

Издание обращает внимание, что после освобождения Украиной Херсона российские чиновники усилили свою риторику.

Так, бывший президент РФ Дмитрий Медведев пообещал "судный день" в случае "нападения" на Крым, а в российском парламенте стали угрожать "последним сокрушительным ударом".

The Washington Post приводит слова бывшего начальника британского Генштаба, заявившего, что «Украина рискнет ядерной войной, чтобы защитить Крым».

«Но, если утереть нос Путину, он может сделать что-то очень глупое. Он может использовать тактическое ядерное оружие», — подчеркнул бывший британский военный.

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