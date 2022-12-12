В Донецке начали установку новогодней елки, несмотря на обстрелы

Установка новогодней елки в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин

В подконтрольном России Донецке начали установку новогодней елки в центре города. Традиционно, праздничное дерево будет находиться на площади Ленина.



«Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года», — прокомментировал установку елки глава «администрации» города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

В последнее время Донецк подвергается сильным обстрелам, включая центральную часть города. Из-за этого дончане сейчас стараются выходить на улицу только в случае крайней необходимости, а всем организациям было рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

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