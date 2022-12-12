В Донецке продолжают тушить пожар на рынке «Маяк»

Пожар на рынке «Маяк» в Донецке. Фото: «МЧС ДНР»

Пожар, начавшийся в воскресенье на рынке «Маяк» в Киевском районе оккупированного Донецка из-за обстрела, локализован еще накануне вечером, но тушение продолжается и сегодня. Об этом сообщили в «МЧС» группировки «ДНР».



Сообщение о возгорании поступило 11 декабря в 15:54 по местному времени (14:54 по Киеву). Утверждается, что этот район подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня.



В «МЧС» заявили, что тушению пожара помешал повторный удар, из-за чего личный состав и техника были эвакуированы на безопасное расстояние.



Там утверждают, что удары по месту тушения пожара были нанесены трижды.



В 20:03 (19:03 по Киеву) пожар был локализован.



По данным спасателей, огнем уничтожена кровля и перекрытие, внутренняя обшивка павильонов на площади 3025 м², торговая продукция. Сегодня утром проводится разбор завалов и проливка конструкций.