В «ДНР» рекомендовали перейти на дистанционную работу из-за обстрелов

На подконтрольной группировке «ДНР» территории всем организациям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы максимальное количество персонала из-за участившихся обстрелов.



Об этом говорится в «поручении» главы «ДНР» Дениса Пушилина.



Такие рекомендации даны «органам и местным администрациям», предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — предпринимателям. Руководителям «органов власти» и «местных администраций» предписано незамедлительно довести рекомендации до адресатов.



В своем видеообращении Пушилин пояснил, что после аннексии так называемой «ДНР» Россией у него нет механизма для перевода работников на «дистанционку» в обязательном порядке, однако такие рекомендации должны быть доведены на всех уровнях.



«Ко мне поступала жалоба буквально сегодня по поводу того, что в Петровском районе Донецка отдел образования заставляли выходить на работу, невзирая на обстрелы. Это недопустимо, будем эту ситуацию контролировать и вмешиваться в такие моменты», — рассказал Пушилин.



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