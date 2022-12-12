У Донецьку розпочали встановлення новорічної ялинки, незважаючи на обстріли

У підконтрольному Росії Донецьку розпочали встановлення новорічної ялинки в центрі міста. Традиційно, святкове дерево буде на площі Леніна.



«Незважаючи на постійні обстріли, місто готується до зустрічі Нового 2023 року», — прокоментував встановлення ялинки голова «адміністрації» міста Олексій Кулемзін у своєму телеграм-каналі.

Останнім часом Донецьк зазнає сильних обстрілів, включаючи центральну частину міста. Через це донеччани зараз намагаються виходити на вулицю тільки у разі крайньої необхідності, а всім організаціям було рекомендовано перевести співробітників на дистанційний режим роботи.

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