Российские войска изменили тактику наступления в Донецкой области — Череватый

Российские войска изменили тактику наступления в Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях и начали создавать штурмовые отряды и группы. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в интервью ТСН.



«Главная задача, которую россияне, к сожалению, серьезно выполняют — несколько обессилить нашу оборону. Они надеются, что они дойдут до критической точки, когда будет истощена наша оборона, и смогут найти там пробел и прорвать эту оборону. Однако мы также усиливаем наблюдательные функции, мы совершенствуем систему огня по таким маневренным группам и они уже это почувствовали в последние дни», — рассказал Череватый.



Он отметил, что создание россиянами штурмовых групп — это вынужденный шаг, поскольку они понесли колоссальные потери. Для этого они изучали тактику украинских военных во время обороны Киевской области. Оккупанты создали отряды, по численности соразмерные с батальонами. Штурмовой отряд поделили на группы и подгруппы.



«Но главным является то, что им и дальше абсолютно не жалко личного состава. 80% всех этих штурмовых подразделений - это бывшие заключенные. Их бросают в атаку группа за группой. Они уничтожаются, снова идет новая группа», — подчеркнул Череватый.