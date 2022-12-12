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Російські війська змінили тактику наступу на Донеччині — Череватий

12 грудня 2022, 17:52

Російські війська змінили тактику наступу на Донеччині — Череватий

Бахмутському та Авдіївському напрямах та почали створювати штурмові загони та групи. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в інтерв'ю ТСН.

«Головне завдання, яке росіяни, на жаль, серйозно виконують, — дещо знесилити нашу оборону. Вони сподіваються, що вони дійдуть до критичної точки, коли буде виснажено нашу оборону, і зможуть знайти там прогалину і прорвати цю оборону. Однак ми також посилюємо наглядові функції, ми вдосконалюємо систему вогню за такими маневреними групами, і вони вже це відчули останніми днями», — розповів Череватий.

Він зазначив, що створення росіянами штурмових груп — це вимушений крок, оскільки вони зазнали колосальних втрат. І тому вони вивчали тактику українських військових під час оборони Київської області. Окупанти створили загони, за чисельністю пропорційні батальйонам. Штурмовий загін поділили на групи та підгрупи.

«Але головним є те, що їм і надалі абсолютно не шкода особового складу. 80% усіх цих штурмових підрозділів – це колишні ув'язнені. Їх кидають в атаку гурт за групою. Вони знищуються, знову йде нова група», — повідомив Череватий.

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